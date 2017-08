Mau tempo deixa clientes sem luz desde a madrugada no Sul do Estado 

Fortes ventos

Cerca de 3,5 mil pontos estão sem luz desde a madrugada deste sábado (12) em função do mau tempo na região sul do Estado. As cidades mais afetadas são Pelotas e Canguçu. Equipes da CEEE trabalham na região para tentar consertar a rede. Os problemas concentram-se na área rural. Equipes da concessionária atribuem aos fortes ventos as falhas no sistema. Não há previsão de normalização do serviço.



Em Canguçu houve ainda um outro problema. Equipes da CEEE substituíram um poste neste sábado após um uma perseguição policial terminar em acidente. Um motorista tentou escapar de uma abordagem da Brigada Militar. O carro que ele dirigia, um Fiat Uno, bateu e derrubou um poste de luz na área central da cidade. O condutor foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. A energia elétrica do centro de Canguçu foi restabelecida no final desta tarde.