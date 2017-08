Mortes em Porto Alegre, divisão de lucros do FGTS e Luan nega negociação: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Quatro homens são mortos em confronto com a BM em Porto Alegre

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

As mortes aconteceram no bairro Santa Tereza, após a Brigada Militar receber um informe sobre troca de tiros entre criminosos. Três morreram na hora e o quarto chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

2. Distribuição de lucros do FGTS: trabalhador receberá R$ 30 em média



Saque só pode ser feito dentro das regras do Fundo. Valor médio de R$ 30 é para cada conta.

+ Calcule quanto você receberá da divisão do lucro

3. Luan sobre proposta do Spartak: "O Grêmio não me procurou"



Atacante gremista, no entanto, admitiu ter vontade de atuar fora do Brasil.

4. Grêmio demite coordenador Valdir Espinosa



Técnico campeão mundial pelo clube em 1983, ex-treinador concedeu entrevista aos prantos na saída do CT Luiz Carvalho: "Não sei se é trairagem ou burrice".



+ Diogo Olivier: Espinosa não poderia ter sido demitido como se fosse um simples funcionário



5. Tite convoca Luan para jogos da Seleção com Equador e Colômbia



Atacante é grande novidade na lista dos jogos na Arena e em Barranquilla.



6. Homem morto a facadas na frente da namorada teria se negado a dar celular para assaltante



Bandido esfaqueou vítima cerca de 15 vezes para depois fugir com celular.



+ Equipe do History Channel é assaltada na BR-290, em Caçapava do Sul



7. Tire suas dúvidas sobre as mudanças no IPTU propostas pela prefeitura de Porto Alegre



Um estudo inicial realizado pelo Executivo aponta que, se a nova tabela passar na Câmara, mais de 350 mil imóveis da Capital terão o tributo reajustado.



8. Prefeitura gaúcha é destaque em gestão financeira



Desde 2010, município está entre os 10 melhores do ranking estadual elaborado pela Firjan.



9. Governo do RS transfere área para construção de acessos à nova ponte do Guaíba



No terreno de 21 mil m², Dnit vai construir duas alças de acesso para a segunda ponte do Guaíba e reassentar 1,1 mil famílias.