Motociclista morre atropelado após colidir contra cavalo na Estrada do Mar

Litoral Norte

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (10) após bater em um cavalo e ser atropelado na Estrada do Mar. O acidente foi registrado pouco depois das 6h no km 30 da RS-389, em Xangri-lá, no Litoral Norte.



Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista bateu em um cavalo solto na pista. Na sequência, caiu da moto e acabou atropelado por um carro. A vítima ainda não foi identificada. O trânsito está em meia pista no trecho para o trabalho da perícia.