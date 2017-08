Motorista é preso com concentração de álcool no sangue 5 vezes acima do considerado crime

Serra

Um homem foi preso neste sábado (12) dirigindo embriagado na BR-116, na região de Caxias do Sul. O teste do bafômetro apontou o índice de 1,62 mg/l. Esse nível de embriaguez é quase cinco vezes mais do que os 0,33 mg/l necessários para ser considerado crime de trânsito, passível de prisão.



O condutor de 49 anos foi preso, mas pagou fiança de R$ 2 mil e vai responder ao processo em liberdade. O código de trânsito determina ainda, além da prisão, multa de R$ 2.934,70 e a suspensão da carteira de habilitação por 12 meses.