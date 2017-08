Mulher morre atropelada na BR-290, em Eldorado do Sul

Acidente

Uma mulher morreu atropelada na noite desta terça-feira (8), na BR-290, em Eldorado do Sul. A vítima, de 36 anos, foi atingida por um veículo na altura do km 104 e morreu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher era moradora da região e tentava atravessar a rodovia. O motorista do carro envolvido no acidente fugiu e não prestou socorro. A identidade da vítima não foi informada.



