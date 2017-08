Na Espanha, pessoas se fingem de mortas para agradecer por uma graça alcançada

The New York Times

Santa Marta De Ribarteme, Espanha – Em uma pequena igreja neste vilarejo galego, Pilar Domínguez Muñoz arrumou seu vestido, colocou seus óculos escuros e foi para dentro de seu caixão.

Sua filha, Uxía, observava ansiosa enquanto carregadores içaram a mãe nos ombros. Mas Domínguez Muñoz parecia descansar em paz durante o desfile pelas ruas ao som de uma fanfarra.

Afinal de contas, ela estava sã e salva. Assim como sua filha. Mas era exatamente esse o motivo.

Domínguez Muñoz era uma das nove pessoas que fizeram parte do extraordinário ritual funerário, comemorado todo 29 de julho em Santa Marta de Ribarteme, uma vila com poucas centenas de moradores localizada no alto de uma serra no noroeste da Espanha.

Embora possa parecer mórbido, o festival é uma celebração àqueles que, no ano anterior, se salvaram das garras da morte. É realizada no dia da festa da santa mais importante da freguesia, Santa Marta, cujo irmão, Lázaro, ressuscitou dos mortos quando Jesus visitou sua casa, de acordo com a Bíblia.

"Eu sei que algumas pessoas pensam que somos loucos, porque até minha mãe me disse isso quando decidi participar há alguns anos", disse Karina Domínguez, que anteriormente encenou seu próprio funeral e agora ajudava carregando um caixão.

Alguns devotos encenam suas próprias mortes depois de sobreviver a graves acidentes ou doenças, enquanto outros o fazem para agradecer à Santa por salvar um ente querido.

Domínguez Muñoz participou pelo segundo ano consecutivo, porque queria mostrar sua gratidão pela melhora da saúde de sua filha. Uxía tem osteogênese imperfeita, conhecida como a doença dos ossos de vidro.

"No ano passado, eu estava no meu caixão e ela estava em sua cadeira de rodas, com os dois tornozelos quebrados. Hoje minha filha está andando graças à Santa Marta", disse ela.

A marcha fúnebre, que remonta à época medieval, é um exemplo tanto do paganismo quanto do fervor religioso na Galícia, onde há inúmeras lendas sobre os poderes curativos de bruxas locais, também conhecidas como "meigas".

Embora este tipo de festa seja incomum, a cura – física e espiritual – é o cerne de algumas das principais romarias católicas do mundo, como a de Lourdes, na França, e a de Fátima, em Portugal.

Xosé Manuel Rodríguez Méndez, funcionário da câmara municipal, disse que a festa cultua "a vitória da vida sobre a morte". Sua origem não é clara, mas ele sugeriu que também está relacionada à pobreza e ao isolamento das vilas de sua região.

"Esta foi uma sociedade feudal até o século XX, onde as pessoas dependiam de sua fé e de curandeiros locais, porque não havia acesso à medicina moderna", disse ele.

A peregrinação tem atraído multidões cada vez maiores nos últimos anos, a ponto de as autoridades locais dizerem que fariam pressão para adicionar o evento à longa lista de festas espanholas oficiais, as quais recebem subsídios públicos para atividades de turismo.

Este ano, a igreja da vila cobrou pela primeira vez para alugar os caixões: 100 euros cada. O padre, Reverendo Alfonso Besada, justifica a cobrança como uma maneira de eliminar aqueles que participam "apenas pelo folclore", em vez da fé religiosa.

Para ganhar a salvação, "só a participação não é suficiente, você também precisa ir à missa e se confessar", disse ele.

Domínguez Muñoz, no entanto, ficou chateada por ter que pagar pelo funeral. "Estou aqui por Santa Marta e certamente não pelo padre", disse ela.

Algumas horas antes da procissão dos caixões, devotos já tinham se reunido ao redor da igreja para uma missa ao ar livre e também fizeram fila para tocar a estátua da santa.

Muitos esfregavam um lenço branco nos pés de Marta, depois encostavam o próprio rosto nele. Havia pessoas que começaram a procissão de joelhos, enquanto outros prosseguiram segurando uma vela.

Marchando logo atrás dos caixões, um pequeno coro de fiéis cantava repetidamente um hino glorificando a santa.

Alguns se sentiam desconfortáveis por assistir aos cadáveres vivos.

"Eu amo tudo nesta peregrinação, mas não os caixões. Tenho certeza de que Deus não pede que ninguém vá tão longe", disse a aposentada Josefa Díaz Domínguez.

Bernardo Alonso, designer gráfico, disse estar impressionado com a procissão, mas com muito medo de ele próprio entrar em um caixão. "Todos nós vivemos com nossos próprios medos, mas acho que você deve estar completamente desesperado para se deitar e em um caixão e passar um tempo nele", disse.

Quando a procissão começou, uma manhã chuvosa havia se transformado, ao meio-dia, em uma quente tarde de verão. Deitados em seus caixões, alguns devotos usavam guarda-sóis para proteger seus rostos dos fortes raios solares, outros se refrescavam com ventiladores portáteis ou leques.

Um dos mortos-vivos usava um chapéu Panamá branco. Domínguez Muñoz manteve um braço para fora do caixão enquanto segurava a mão de uma das carregadoras.

Depois que os caixões retornavam à igreja, seus ocupantes saiam, sacudiam braços e pernas meio dormentes e enxugavam suor e lágrimas. Marcos Rodríguez, 38, disse que se sentia "aliviado" enquanto abraçava seu filho de seis anos de idade, Nicolás, que parecia ao mesmo tempo feliz e confuso com o choro e soluços do pai.

Em 29 de julho de 2016, Nicolás foi submetido a uma cirurgia cerebral que acabou sendo bem sucedida. "Prometi à Santa Marta que seria grato a ela se meu filho fosse salvo", disse Rodríguez.

"Hoje chorei muito relembrando o que aconteceu com Nicolás, mas se mais uma vez tiver que enfrentar uma situação tão horrível quanto aquela, logicamente participaria de tudo de novo."

Por Raphael Minder