Piratini depositará nova parcela de salário a servidores hoje: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Lucros do FGTS: veja quanto cada trabalhador receberá em média

A distribuição dos lucros do FGTS foi anunciada oficialmente na quinta-feira (10). Serão creditados R$ 7,28 bilhões a 88 milhões de trabalhadores até o dia 31 de agosto. Em média, cada pessoa receberá R$ 29,62. Calcule quanto será depositado na sua conta.

2. Piratini depositará nova parcela de até R$ 1 mil a servidores nesta sexta-feira

Os servidores vinculados ao Executivo gaúcho irão receber a quinta parcela dos salários de julho nesta sexta-feira (11). O Estado pagará até R$ 1 mil por matrícula. Com isso, será possível quitar 70% dos vencimentos do funcionalismo.

3. Quatro homens são mortos em confronto com a BM em Porto Alegre

Quatro homens foram mortos pela Brigada Militar, na sequência de um tiroteio entre quadrilhas que disputam o controle do tráfico de drogas na Vila Formiga, no bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre, na noite de quinta-feira (10). Os confrontos entre grupos de traficantes na região foram constantes até cerca de dois anos. Depois de um período de calmaria, os grupos voltaram a rivalizar. As linhas de ônibus que haviam interrompido a circulação na área voltaram a operar nesta manhã.

4. BikePoa substituirá as 400 bicicletas e 41 estações até o final do ano

Mais leve, resistente e moderno, o novo modelo do BikePoa que deve chegar a Porto Alegre em outubro foi apresentado nesta quinta-feira (10) na estação Iberê Camargo, junto à orla do Guaíba. As mudanças devem trazer mais formas de pagamento (por meio do cartão de transporte TRI, por exemplo) e as bikes terão novidades no design e no uso, como luzes acionadas pela pedalada.

5. Inter faz ajustes finais para partida contra o Londrina

A um dia do jogo contra o Londrina, no Beira-Rio, o Inter trabalha às 9h30min para a partida. Segundo Sasha, o adversário promete ser mais difícil do que no primeiro turno, quando o Colorado venceu por 3 a 0 no Estádio do Café.

6. Grêmio treina para jogo que "simulará" duelo da Libertadores

O Grêmio treina às 9h30min para a partida de domingo (13), contra o Botafogo, pelo Brasileirão. O jogo, de certa forma, será uma prévia da partida válida pelas quartas de final da Libertadores, em setembro. Neste fim de semana, porém, os dois times deverão ir a campo sem titulares.

7. Chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

O tempo seguirá instável na maior parte do Estado nesta sexta-feira (11). A Fronteira Oeste deve registrar o maior volume de precipitações, principalmente em Alegrete, Uruguaiana e São Borja. O tempo fica seco, com céu nublado, na Serra. Nas demais regiões, chove de forma fraca e isolada.

Veja a previsão do tempo para a sua cidade