Polícia desarticula quadrilha de um dos 27 presos transferidos para presídios federais 

Região Metropolitana





Policiais cumprem mandados em quatro cidades da Região Metropolitana Foto: Cid Martins / Rádio Gaúcha

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) uma operação contra o tráfico de drogas na Região Metropolitana. O alvo é a quadrilha de Juliano Biron da Silva, um dos líderes de facção criminosa transferido há duas semanas para um presídio federal. Até agora cinco pessoas foram presas, três preventivamente e duas em flagrante.



Ao todo, 65 policiais cumprem seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão em Gravataí, Cachoeirinha, Canoas e Novo Hamburgo. O objetivo da ação é prender quatro suspeitos de coordenar, para Biron, o tráfico e a lavagem de dinheiro enquanto ele estava detido no Presídio Central. Em um dos locais onde ocorrem as buscas, em Gravataí, policiais foram recebidos a tiros. Ninguém ficou ferido. Uma pessoa foi presa por tentativa de homicídio. Em Canoas, foi preso Derli Silveira, um dos sócios de Biron, que ajudava a lavar dinheiro para a quadrilha. A ação ainda está em andamento.



Leia mais

Preso transferido para presídio federal movimentou R$ 60 milhões

Traficante controlava festa de luxo na Arena do Grêmio

No mesmo dia em que foi transferido para um presídio federal no Rio Grande do Norte, Biron teve R$ 5 milhões em bens apreendidos durante operação da Divisão de Inteligência do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc). Desde 2012, ele movimentou R$ 60 milhões. Nesse período, adquiriu apartamento em Balneário Camboriú, prédio inteiro em Canoas, sítio, casas no litoral gaúcho, 20 veículos, sete lancherias da rede Skillus e mais de 80 contas bancárias em nome de quase 40 laranjas.



Juliano Biron da Silva pertence a uma facção criminosa que fornecia drogas a uma outra quadrilha de Gravataí, que é acusada de planejar a execução de uma juíza. O plano foi descoberto e abortado. O traficante também é apontado pela polícia como o autor da morte do fotógrafo José Gustavo Bertuol Gargioni, em 2015, em Canoas. Segundo a investigação, ele teria matado o fotógrafo por ciúmes.



Alvos

O delegado Marcio Zachello disse que a ação teve como alvos a prisão dos principais membros da organização criminosa chefiada por Biron. Entre eles, o sócio de todas as lanchonetes da rede Skillus. As empresas são investigadas por lavagem de dinheiro.

Segundo o policial, outro investigado era usado como laranja para compra de imóveis e de veículos. Dois outros comparsas do líder eram responsáveis pelo tráfico de drogas e pela aquisição de armamento. Outros dois integrantes da quadrilha já encontravam-se recolhidos ao Presídio Central e novamente hoje tiveram prisão preventiva decretada.



— Temos farta documentação apreendida que comprova o uso de dinheiro do tráfico na aquisição de bens, o que configura lavagem de dinheiro. Essas prisões de hoje e a descapitalização do tráfico são um passos importantes para realmente desarticular esse grupo - ressalta Zachello.



Primeira operação

Após a prisão de Biron, a meta foi atacar o poder financeiro da quadrilha. A operação ocorreu no mesmo dia da transferência do suspeito e resultou na prisão de sete investigados e nas apreensões de armamento: dois fuzis, três pistolas, quatro revólveres e munição. Ainda foram localizados R$ pouco mais de 200 mil.