Prefeitura de município gaúcho é destaque em gestão financeira 

Desde 2010, o São José do Hortêncio está entre os 10 melhores do ranking estadual elaborado pela Firjan Foto: Miro de Souza / Agencia RBS

A única prefeitura do Rio Grande do Sul a atingir excelência na gestão, segundo o Índice de Gestão Fiscal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), foi a de São José do Hortêncio, município de 4,5 mil habitantes, no Vale do Caí. O prefeito Egídio João Grohmann (PMDB) comemora o resultado e diz que é fruto de uma evolução gradativa, construída coletivamente.

— Todos os que me sucederam se preocuparam com essa questão, e os nossos funcionários públicos são muito dedicados e qualificados. Além disso, a população é politizada, está sempre em cima, acompanhando tudo. Qualquer falha é apontada. Isso é salutar — conclui Grohmann.

Desde 2010, o município está entre os 10 melhores do ranking estadual elaborado pela Firjan. Na última edição, conquistou o segundo lugar. Agora, o prefeito trabalha para manter o equilíbrio financeiro, apesar da crise.

— É um desafio, principalmente porque a arrecadação vem caindo bastante. Eu nunca tinha visto nada igual nos meus quase 30 anos de vida pública. Está mais difícil, mas o desejo é progredir sempre. Trabalhamos para isso — diz o gestor.

Em 2014, São José do Hortêncio já havia conquistado a primeira colocação em um outro levantamento, que elenca as cidades mais igualitárias do país, elaborado pela Revista Exame.