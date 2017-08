Prisão de traficante, ressaca no Litoral e a volta do menino do Acre: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Traficante ligado a Fernandinho Beira-Mar é preso após oferecer R$ 1 milhão para PMs



Policiais militares flagraram José Paulo Vieira de Mello, conhecido como Paulo Seco, em uma casa em Tramandaí, no Litoral Norte, com outras oito pessoas — sendo dois colombianos.



+ Humberto Trezzi: de peão a patrão do tráfico: quem é Paulo Seco



2.Marinha estende alerta de ressaca no RS e em SC até segunda-feira

Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Nesse período, ondas de três a quatro metros poderão ser registradas. Ventania também segue agindo na área litorânea.



+ Marinha faz buscas a embarcação desaparecida com sete tripulantes na costa do Rio Grande do Sul

3. Intoxicação em Livramento: embalagem de chocolate apresentava furo

A hipótese ganhou força depois que a polícia realizou uma análise preliminar nos alimentos. Conforme a delegada Giovana Muller, as barras eram de uma marca de chocolate tradicional no mercado.

4. Criminosos mortos pela BM na Vila Cruzeiro haviam invadido casa onde ocorreu tiroteio



Informações preliminares dão conta de que um intenso tiroteio, com cerca de 10 minutos de duração, acontecia na vila. Seriam traficantes ligados a uma facção criminosa e que, semanas atrás, foram expulsos dali pelos ocupantes. Tentavam retomar seus pontos.

5. Começam os depoimentos do suposto caso de homofobia em formatura no Leopoldina Juvenil



Os dois denunciantes apresentaram seus relatos nesta sexta-feira à tarde na Central de Termos Circunstanciados, junto à 13ª Delegacia de Polícia, no bairro Cavalhada.



6. "Menino do Acre" volta para casa após quase cinco meses desaparecido

Foto: Reprodução / Facebook / Bruno Borges

Bruno Borges, o estudante acriano que desapareceu em março deixando 14 livros criptografados (escritos em código) para trás, voltou para casa na manhã desta sexta-feira. A família do jovem, que reside em Rio Branco, informou o retorno de Bruno e não forneceu mais informações. Não se sabe onde ele estava.

7. Conmebol divulga datas dos jogos do Grêmio nas quartas da Libertadores



Partidas contra o Botafogo estão marcadas para os dias 13 e 20 de setembro.

8. Guto fecha treino do Inter para ajustes no time, mas praticamente confirma escalação



Equipe colorada enfrentará o Londrina com Eduardo Sasha e Leandro Damião como titulares.



9. VÍDEO: motorista faz transmissão ao vivo no Facebook a mais de 200 km/h na freeway



A PRF identificou o condutor e encaminhará o caso de direção perigosa para o Ministério Público.