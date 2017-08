Quatro pessoas ficam intoxicadas após comerem chocolate achado na rua em Santana do Livramento 

Fronteira Oeste

Após encontrarem barras de chocolate dentro de uma bolsa em uma rua de Santana do Livramento, na noite de quarta-feira (9), quatro pessoas passaram mal após ingerirem o alimento. As informações iniciais foram repassadas pela Brigada Militar (BM). Todos foram hospitalizados e um deles segue em estado grave. A Polícia Civil investiga o caso.

O fato ocorreu quando pelo menos um dos jovens havia saído do colégio, na localidade conhecida como viaduto do Armour. Dos quatro jovens, três tiveram maiores problemas porque comeram maior quantidade de chocolate. Uma jovem provou um pequeno pedaço, e mesmo assim passou mal. Um policial militar que atendeu a ocorrência também passou mal. Segundo ele, o alimento tinha um cheiro muito forte. O comandante da BM, coronel Adilomar Jacson Silva, diz que todas as providências foram tomadas para garantir o atendimento às vítimas.



No hospital, médicos e enfermeiros tiveram de usar máscaras para evitar possível contaminação. Policiais civis apuram o caso e o chocolate foi encaminhado para perícia. Ainda não se sabe que substância no alimento provocou a intoxicação dos jovens, internados na Santa Casa — segundo o hospital, eles estão fora de perigo. Foram internados no local um adolescente de 16 anos, Felipe de Oliveira do Espírito Santo, 24 anos, e Fabiele Cristina da Silva Borges, 25 anos. No Centro Hospitalar Santanense está em atendimento o militar do Exército Andrey Gomes Pereira, 18 anos. O último boletim médico informava que ele ainda estava em estado grave.