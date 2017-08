Retorno do "Menino do Acre" gera memes na internet

Zoeira

Após quase cinco meses desaparecido, o estudante acreano Bruno Borges que deixou 14 livros criptografados (escritas em código) em seu quarto, voltou para casa na manhã desta sexta-feira (11). Após o desaparecimento, a primeira obra de Bruno, intitulada "TAC - Teoria da Absorção do Conhecimento", entrou para a lista "não ficção" dos mais vendidos da semana, entre 24 e 30 de Julho.

O reaparecimento do estudante foi motivo de repercussão bem-humorada nas redes sociais. Confira os melhores memes:

Menino do Acre volta com novo clipe e coreografia inspirado em Pablo Vittar e diz que agora quer ser chamado de Menino do Lacre ¿ Tom Chambers (@bomsenhor) 11 de agosto de 2017

O menino do Acre reapareceu no Acre. Reaparecer no Acre é como desaparecer novamente. Este pobre rapaz está preso neste looping existencial. ¿ Rafael Zandoná (@rafaelzandona) 11 de agosto de 2017

Reviravolta: menino do Acre estava escondido no triplex do Lula transando com a Cleo Pires numa cama rústica construída pelo Rodrigo Hilbert ¿ Erick Lucena (@erick_campos) 11 de agosto de 2017

que horrivel esse season finale do menino do acre, a gravida de taubate conseguiu ser mais original ¿ graceless unison (@marcynyan) 11 de agosto de 2017

o menino do Acre voltou pra casa



se fosse minha mãe tava com a chinela na mão gritando FOI BOA A NOITE NE ¿ mc jessica (@telemarcosting) 11 de agosto de 2017

Descoberto aonde o menino do Acre estava esse tempo todo. pic.twitter.com/MyqRcctBvN ¿ Jack Canalha (@JackCanalha) 11 de agosto de 2017