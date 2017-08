Ritmo das obras deve antecipar término da duplicação da BR-386 

Em obras

Mais de sete meses depois do recomeço da duplicação da BR-386, as obras entre Bom Retiro do Sul e Estrela se aproximam do fim. A expectativa é concluir os trabalhos até dezembro, mas o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) acredita que seja possível liberar o trecho em obras antes do prazo.

Falta concluir a pavimentação de 10 quilômetros da rodovia. Em 8 quilômetros é preciso fazer a aplicação de asfalto. Nos 2 quilômetros restantes, junto à aldeia indígena de Estrela, o trabalho está um pouco mais atrasado. Falta ainda realizar a terraplenagem.

Já foram investidos R$ 172,2 milhões desde novembro de 2010. Até agora, 93,5% das obras foram realizadas. Dos quase 34 quilômetros que estão sendo duplicados, 23 já foram entregues entre Fazenda Vilanova e Tabaí.

Leia mais:

Dnit encaminha edital para iniciar obra em ponte parcialmente bloqueada há dez meses na BR-386



BR-386: incluída no pacote de concessão, Rodovia da Morte exige grandes investimentos



RS deve ter tarifa única e mais pedágios em projeto de concessão



As obras pararam no fim de janeiro de 2016 quando os recursos para a duplicação acabaram. Os trabalhos foram retomados um ano depois. O consórcio Conpasul – Cotrel – Iccila – Momento é o responsável pelos trabalhos. A previsão inicial era terminar a duplicação em dezembro de 2013, mas as dificuldades de reassentamento indígena, a falta de dinheiro e as espera pelas licenças ambientais atrasaram o cronograma.