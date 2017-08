Salário mínimo será de R$ 979 em 2018: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Salário mínimo será de R$ 979 em 2018

O governo federal aprovou o aumento do salário mínimo de R$ 937 para R$ 979 a partir do ano que vem. Nesta quarta (9), Michel Temer sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018, que estabelece as metas e prioridades do governo para o ano seguinte.

2. Veja quanto o trabalhador poderá receber com a divisão dos lucros do FGTS

O governo federal anunciou na semana passada que os trabalhadores poderão receber, pela primeira vez, parte dos lucros líquidos do FGTS. O valor distribuído será de cerca de R$ 7 bilhões – gaúchos terão direito a cerca de R$ 507 milhões. Veja quanto o trabalhador poderá receber com a divisão dos lucros.

3. Comissão da reforma política aprova "distritão" e fundo eleitoral de R$ 3,6 bilhões para campanhas

A comissão especial da reforma política da Câmara aprovou o texto apresentado pelo relator, deputado Vicente Cândido (PT-SP), que prevê a criação de um fundo público de R$ 3,6 bilhões para financiar as campanhas eleitorais e o modelo eleitoral do "distritão". O novo modelo entraria em vigor já nas eleições de 2018 e 2020, no lugar do atual modelo eleitoral.



4. Como se preparar para prova de certificação dos ensinos Fundamental e Médio

Seguem abertas até o próximo dia 18 as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A prova é uma maneira de jovens e adultos obterem o certificado de conclusão do ensino básico. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza materiais de estudo sobre o que será cobrado na prova neste link. Veja como se preparar para a prova de certificação dos ensinos Fundamental e Médio.

5. Luan fala sobre possível saída para o futebol europeu

Após avançar às quartas de final da Libertadores, o Grêmio se reapresenta às 15h30min para os trabalhos. As atenções estarão voltadas para Luan, que prometeu falar nesta quinta-feira (10) sobre a possível saída para o futebol europeu.

6. Inter treina para compromisso de sábado

O Inter treina às 9h30min para o jogo de sábado (12) contra o Londrina. Para a partida, Guto Ferreira já tem o time encaminhado. D'Alessandro novamente deve começar jogando.

7. Chuva deve atingir boa parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

A quinta-feira (10) será marcada pela volta da chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade, associadas a um corredor de umidade vindo da Amazônia, mudam o tempo e provocam queda na temperatura no Estado.

