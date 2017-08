Três pessoas da mesma família morrem e seis ficam feridas em acidente em Sete de Setembro

Região das Missões

Três pessoas da mesma família morreram e seis ficaram feridas em um acidente no fim da tarde deste domingo (6), na BR-392, na Região das Missões. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Corcel e um Vectra colidiram frontalmente, por volta das 17h30min, no km 631 da rodovia, no município de Sete de Setembro.

As três vítimas que não resistiram estavam no Corcel, com placas de Panambi. Morreram uma mulher de 39 anos, uma idosa de 74 anos e um menino de sete anos — mulher, mãe e filho do motorista. Os nomes não foram informados.

Leia mais:

60 caminhoneiros são multados por protesto em rodovias federais no RS

Motorista de Saveiro morre após colisão frontal na BR-470, em Garibaldi



Duas pessoas que também estavam no Corcel, entre as quais, o condutor do veículo, e os outros quatro ocupantes do Vectra, também com placas de Panambi, foram encaminhadas para hospital de Santo Ângelo.



Conforme a PRF, o condutor do Corcel apresentava sinais de embriaguez. O homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada. Ele tinha duas infrações por dirigir embriagado — uma de 2013 e outra de 2014. Coincidentemente, a mais recente ocorreu no mesmo local onde aconteceu o acidente neste domingo.

Às 20h30min, os veículos seguiam na rodovia aguardando perícia. O trânsito estava em meia pista, mas não havia registro de congestionamento.