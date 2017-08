Três pessoas morrem em acidente em Camaquã

Trânsito

Três pessoas morreram, na noite deste domingo (13), em um acidente entre dois carros na BR-116, em Camaquã, na região Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um Sandero, com placas de Torres, colidiu frontalmente com um Gol, de Novo Hamburgo, na altura do km 381 da rodovia.

Duas pessoas que estavam no Sandero morreram no local. A terceira vítima estava no outro veículo.Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região em estado grave. Não há informações sobre a identificação e a idade das vítimas.

Às 22h30min, o trânsito estava em meia pista na BR-116. Conforme a PRF, havia lentidão no trecho.