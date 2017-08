Três pessoas morrem em acidente na BR-392, no sul do RS

Trânsito

Três pessoas morreram no final da manhã deste sábado (12) na BR-392, em Piratini, na região sul do Estado. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Doblò aquaplanou, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente em um caminhão.

Sete pessoas estavam no carro, sendo que três morreram no local. O motorista do caminhão teve fratura nas pernas e foi socorrido ao hospital.

Segundo a Ecosul, os outros quatro passageiros do carro foram socorridos e estão sendo encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro de Pelotas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Até as 13h a rodovia estava totalmente bloqueada para atendimento do acidente no km 171. A identificação das vítimas ainda não foi divulgada.