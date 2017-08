Unidade neonatal do Hospital Conceição segue com atendimento restrito

Lotação

As unidades neonatais dos hospitais Conceição e da Criança Conceição, em Porto Alegre, seguem restritas para o recebimento de novos pacientes nesta quarta-feira (9). O Grupo Hospitalar Conceição orienta, desde terça à noite (8), que as gestantes procurem outras maternidades para realização de partos.

A emergência para adultos do Conceição também está superlotada. São 84 pessoas internadas para 64 leitos na manhã desta quarta.

Outros cinco hospitais da Capital que atendem pelo Sistema Único da Saúde (SUS) estão lotados ou superlotados. O levantamento é da Secretaria municipal de Saúde. A situação mais grave é no Clínicas, que está com quase o dobro de pacientes para o número de vagas.

Além disso, três Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estão com pacientes acima da capacidade. Na Moacyr Scliar (Zona Sul), na Lomba do Pinheiro e na Cruzeiro do Sul, o tempo de espera pelo atendimento varia de 20 minutos a 5h30min.

Nas emergências pediátricas, apenas o São Lucas da PUCRS está com procura menor que o número de leitos. Os hospitais Santo Antônio, Materno-Infantil Presidente Vargas e Restinga estão lotados.