Vaquinha virtual para memorial às vítimas da Kiss começa dia 21

Começa em 21 de agosto uma vaquinha virtual para arrecadar recursos à construção do Memorial às Vítimas da Tragédia da Boate Kiss. O objetivo é coletar dinheiro para o concurso público que irá escolher o projeto, o desenvolvimento da proposta vencedora e a construção do memorial.

A campanha será lançada durante evento na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, às 10h do dia 21. No local, haverá quatro computadores para o início das doações online, via cartão de crédito.

O memorial será construído no prédio onde funcionava a boate Kiss. O imóvel foi desapropriado pela prefeitura em julho e será demolido para dar lugar ao monumento. A campanha de arrecadação de fundos é organizada pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), pela prefeitura de Santa Maria e pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, que irá organizar o concurso para o projeto do memorial.



Ainda não está definido por qual plataforma digital serão feitas as doações, tampouco a meta financeira a ser alcançada. Por enquanto, já está no ar uma página no facebook (facebook.com/campanhamemorialkiss) em apoio à causa.



