Vento e acidente de trânsito deixam 7 mil clientes da CEEE sem luz no sul do Estado 

Energia elétrica

Cerca de 7 mil clientes da CEEE estão sem energia elétrica desde a manhã deste sábado (12) na região sul do Estado. Em Pelotas, o forte vento desarmou partes do sistema de fornecimento de energia, deixando 5 mil pontos sem luz.



Em Canguçu, a 55 quilômetros de Pelotas, uma perseguição terminou com um carro derrubando um poste na área central da cidade. O acidente deixou cerca de 2 mil clientes da CEEE sem luz.



De acordo com a Brigada Militar, o motorista de um Fiat Uno apresentava sinais de embriaguez. Quando os policiais foram fazer a abordagem, o condutor acelerou o veículo e tentou fugir, mas acabou batendo e derrubando o poste. Os policiais prenderam o motorista em flagrante e o levaram para a Polícia Civil.



Nos dois casos, a CEEE informou que equipes atuam na região para normalizar o fornecimento de luz, mas não deu prazo para a retomada do serviço.