VÍDEO: a volta dos policiais andando em duplas nas ruas de Porto Alegre 

Policiamento

Uma cena que raramente se via nos últimos tempos em Porto Alegre chama a atenção: desde a formatura dos mais de mil novos policiais militares, no final de julho, quem passa pela Capital voltou a encontrar agentes andando em dupla nas ruas. Além da farda, os novos brigadianos vestem colete verde-limão, que indica a colegas que se tratam de PM recém formados.



A reportagem conversou com alguns desses PMs, como Carla Oliveira da Costa, 23 anos. Formada em Direito, a jovem policial contou que já fez vários concursos, mas sempre gostou da área militar.



— Os primeiros contatos com a população têm sido muito positivos — disse.



Natural de Santa Bárbara do Sul, Lucas Souza Pires, 28 anos, ainda está se acostumando ao ritmo da Capital.



— A gente está se adaptando. Tem que estar preparado para tudo, tentar voltar para casa vivo. Mas estou bem feliz com a escolha que fiz — contou.



A Brigada Militar afirma que a estratégia de deixar PMs atuando em duplas tem o objetivo de aumentar a sensação de segurança. O comandante-Geral da Corporação, coronel Andreis Dal'Lago disse que as duplas seguirão sendo vistas nas ruas:



— A visibilidade dada pelo quantitativo permanecerá, porque esses homens e mulheres permanecerão aqui. A estratégia é potencializar a percepção de segurança. Fato que estava aquém nos últimos anos. Se você não vê policial, tende a sentir medo. A atuação em dupla serve para dar mais segurança aos PMs e à população durante a ação.



Ao todo, 550 novos PMs atuam em Porto Alegre. A maioria foi designada para trabalhar no policiamento ostensivo. Os outros policiais recém formados foram encaminhados para cidades da Região Metropolitana, Vale do Sinos, litoral e serra gaúcha.