Adolescente suspeito de homicídio é apreendido com seis armas em Viamão

Investigação

Uma ação conjunta entre a Delegacia de Homicídios de Viamão e a Brigada Militar da cidade resultou, no final da tarde desta terça-feira, na apreensão de um adolescente de 17 anos em uma casa da Rua Dez, localidade do Horto, no Distrito do Itapuã. De acordo com a delegada Larissa Fajardo, o adolescente é suspeito por ter atirado contra outro jovem, de identidade ainda não confirmada pelo Departamento Médico Legal (DML), na madrugada da última segunda-feira.



Com o adolescente, os policiais apreenderam quatro garruchas e duas espingardas — uma delas teria sido usada no assassinato. Conforme a polícia, o adolescente já tem passagens policiais como menor infrator por lesão corporal, ameaça, roubo e tentativa de homicídio. Além dele, a polícia investiga outro adolescente e um homem suspeitos de participarem do homicídio.



A vítima teria sido morta na própria casa do adolescente apreendido na terça. Seu corpo foi carregado em um carrinho de mão até um matagal próximo, onde foi encontrado por volta das 14h de segunda-feira. A suspeita dos investigadores da Delegacia de Homicídios é de que tenha havido um desentendimento interno no grupo que é suspeito de cometer roubos em Viamão. Todos os envolvidos são naturais de Porto Alegre.