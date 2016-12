Adolescente também foi morto em briga que vitimou PM a golpes de facão em São Gabriel

Violência

Antes de ser atacado e morto por um grupo de jovens a golpes de facão, pedras e paus, o policial militar Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, efetuou pelo menos um tiro contra o grupo durante uma confusão generalizada em um posto de combustíveis de São Gabriel, na Região Central. O disparo atingiu o adolescente João Gabriel Ferraz da Silva, 16 anos, que morreu no local.



De acordo com o delegado José Enilvo Bastos, que investiga o crime pela Delegacia de São Gabriel, depois de efetuar o tiro, supostamente com a intenção de dispersar o grupo, o soldado, que estava de folga, teria ficado sem munição. Então foi atacado pelo grupo. Ferido gravemente, ainda foi socorrido ao Hospital Santa Casa, de São Gabriel, mas não resistiu aos ferimentos.



— Havia um grupo bebendo naquele local desde a meia-noite e diversas confusões foram registradas ali durante a madrugada. Nesta última, o policial tentou intervir — relata o delegado.



Três adolescentes já foram apreendidos e dois homens presos por suspeita de participação no crime. Os investigadores ainda fazem diligências para identificar mais envolvidos.



Segundo informações do comando da Brigada Militar na cidade, Bento Júnior teria parado no local para abastecer o carro e soube que o filho de um policial da cidade estava sendo agredido. Ele teria tentado separar o grupo. Outras informações dão conta de que uma mulher havia sido assediada na entrada do banheiro do posto, o que teria dado início à briga. A Polícia Civil ainda investiga todas as circunstâncias.