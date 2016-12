Assaltantes rendem funcionárias e roubam loja na Avenida da Azenha, em Porto Alegre

Violência

Criminosos armados assaltaram a unidade das Lojas Americanas da Avenida da Azenha, em Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar (BM), dois bandidos surpreenderam duas funcionárias que chegavam para trabalhar, pouco antes das 9h desta sexta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

Com as duas mulheres rendidas, eles ingressaram no estabelecimento. Segundo o relato das testemunhas, os bandidos pediram smartphones que estavam no balcão. Eles fugiram minutos depois do assalto, sem deixar nenhum ferido.

Em abril deste ano, a mesma loja foi assaltada. Naquela ocasião, uma mulher havia sido sequestrada na zona sul e obrigada a auxiliar no crime. Um suspeito foi preso pelo roubo meses depois.

Crimes na região

Os funcionários confirmaram todo o ocorrido à reportagem, mas pediram para não se identificar. Eles reclamam da segurança na região.

Funcionário de uma loja que fica em frente ao estabelecimento assaltado, Alcimar de Oliveira afirmou que são comuns assaltos na Azenha.

— São várias lojas com esse tipo de problema. Inclusive ajudamos a cuidar uns dos outros, mas o policiamento não aparece. Já não é a primeira e nem a segunda vez que isso ocorre — afirma Oliveira.

O subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, major Sérgio Rocha, diz que havia guarnições na avenida no momento do crime. No entanto, ele afirma que os bandidos "monitoram as viaturas", o que dificultou a ação policial.

Ele destaca que é feita a chamada "Operação Papai Noel" na Azenha desde a segunda semana de dezembro, reforçando o policiamento na região.