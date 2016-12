Assalto a loja deixa uma pessoa ferida na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre

Zona Norte

Uma pessoa foi encaminhada ao hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, após ser baleada durante assalto a uma loja da rede Magazine Luiza na manhã desta quinta-feira, na Avenida Assis Brasil, zona norte da Capital. Os criminosos fugiram em dois veículos. As informações são da Rádio Gaúcha.

As identidade da vítima ainda não foi divulgada. De acordo com as informações preliminares da polícia, pelo menos quatro bandidos invadiram a loja no assalto.

Buscas são feitas na região.

*Rádio Gaúcha