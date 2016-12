Bairro Vila Nova registra dois homicídios durante a madrugada em Porto Alegre

Insegurança

Dois homens foram mortos a tiros no bairro Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, a primeira vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na Rua Coronel Frederico Carlos Gomes, por volta de 0h desta quinta-feira. O homem, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local.



O segundo homicídio ocorreu por volta das 4h. Um casal foi baleado na Estrada Cristiano Kraemer. O homem morreu no local e a mulher foi encaminhada para atendimento no Hospital Vila Nova. As identificações também não foram informadas pela polícia.



A polícia investiga se há relação entre os casos, ninguém foi preso até o momento.



*ZERO HORA e RÁDIO GAÚCHA