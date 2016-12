BM defende uso da Força Nacional por mais um ano em Porto Alegre

Reforço no policiamento

Se depender da vontade do comandante-geral da Brigada Militar, a Força Nacional de Segurança permanecerá em Porto Alegre durante todo o ano de 2017. Em entrevista ao programa Governo em Rede, da Rádio Web Piratini, o coronel Alfeu Freitas, destacou que o objetivo é contar com o apoio policial pelo menos até a formatura dos 1.040 novos policiais militares. A cerimônia deverá ocorrer entre maio e junho.

— A ideia é de manter (a Força Nacional) no primeiro trimestre de 2017. E, se possível, dentro da Secretaria Nacional da Segurança Pública, isso é uma composição que tem que ter em razão de outras demandas que a Força Nacional tem no país, da possibilidade, no mínimo, deles ficarem até a formatura desses soldados, que deverá ser entre maio e junho do ano que vem. Se conseguirmos manter (os policiais) no ano de 2017 no Rio Grande do Sul, melhor ainda —avaliou Freitas.

O reforço de 136 homens desembarcou em Porto Alegre no dia 28 de agosto na tentativa de contribuir para conter o avanço da criminalidade durante dois meses. Desde então, o convênio vem sendo renovado com o Ministério da Justiça. Hoje, o número de policiais da Força Nacional pelas ruas da capital gaúcha é de aproximadamente 110.