Bombeiros usam cães farejadores em buscas a adolescente desaparecida em Porto Alegre

Mistério

O Corpo de Bombeiros apoia a Brigada Militar na manhã desta segunda-feira nas buscas a uma adolescente de 13 anos que está desaparecida desde a manhã de sábado em Porto Alegre. Com o uso de dois cães farejadores, as buscas são concentradas em uma área de mata na Ilha das Flores, na região do Arquipélago. A polícia ainda não divulga o nome dela.

Este é o segundo dia de buscas à menina, já que a família registrou o seu desaparecimento somente na manhã de domingo. A Brigada Militar chegou a deter um adolescente e um homem, apontados por moradores da região como responsáveis pelo sumiço da menina. Eles acabaram liberados pela polícia. De acordo com a diretora do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), delegada Adriana Regina da Costa, não havia elementos suficientes que apontassem algum envolvimento criminoso deles neste caso.



— Por enquanto estamos lidando com um caso de desaparecimento. Ainda apuramos mais informações sobre o paradeiro da menina — afirma a delegada.



A 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios de Porto Alegre também está mobilizada na investigação.



Informações que possam levar a polícia ao paradeiro da menina podem ser repassadas pelo (51) 98418-7814 (WhatsApp).