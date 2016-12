Cinco pessoas são baleadas em tiroteio na zona norte de Porto Alegre

Violência urbana

Cinco pessoas feridas por disparos de arma de fogo deram entrada em um hospital da zona norte de Porto Alegre, na noite desta quinta-feira. Segundo a polícia, o tiroteio ocorreu por volta de 20h30min no bairro Mário Quintana, também na zona norte. As vítimas foram socorridas por familiares.



Pacientes que aguardavam atendimento no hospital disseram à reportagem que as cinco vítimas chegaram em quatro carros diferentes. Até as 23h, elas passavam por procedimentos cirúrgicos.



Os acompanhantes dos feridos foram revistados pela Brigada Militar e, em seguida, liberados. A polícia não soube dar detalhes do tiroteio. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da área.