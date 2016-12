Violência

O corpo de um homem foi encontrado na Estrada do Rincão, no bairro Lomba do Pinheiro, zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, a vítima apresentava diversos ferimentos por arma de fogo. A ocorrência foi registrada por volta das 4h desta terça-feira.

A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime. A identidade da vítima não foi divulgada.



Leis as últimas notícias de ZH