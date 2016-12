Dois adolescentes e um homem são executados a tiros em Viamão

Região Metropolitana

Um ataque a tiros em Viamão, na Região Metropolitana, deixou dois adolescentes e um homem mortos no final da tarde de quinta-feira. Duas vítimas tinham 17 anos, enquanto a outra tinha 39 anos. Segundo a Brigada Militar (BM), criminosos passaram com um veículo da Hyundai atirando pela Avenida Valter Jobim, bairro Santa Isabel, pouco depois das 18h30min. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os corpos foram encontrados em locais diferentes. Conforme o relato de testemunhas à BM, os dois adolescentes correram feridos para o pátio de uma casa, onde tombaram mortos. Eles foram identificados como Vinícius da Silva da Rosa e Gabriel de Oliveira Zambrano, sem registros policiais.

O homem correu para outro local, mas também não resistiu. Identificado como Luciano da Silva, ele era o único dos três que tinha antecedentes. Ele havia sido detido uma vez por posse de drogas.

A polícia não tem hipótese de motivação para o crime até o momento. Os atiradores fugiram no carro branco e não foram encontrados.