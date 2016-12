Dois anos após concurso, novos bombeiros são formados no RS

Reforço

Após serem chamados no começo de 2016, 46 novos bombeiros militares serão formados na tarde desta quarta-feira, em Porto Alegre. O grupo faz parte dos primeiros nomeados pelo governo do Estado após passarem no último concurso aberto pela Brigada Militar, homologado em 2014. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais

Contêineres poderão abrigar presos no Rio Grande do Sul

Preso é mantido em viatura da PRF por falta de vaga em presídios do RS

Da superlotação em cadeias a van da Brigada depredada, entenda o caos prisional



Os novos bombeiros, no entanto, só irão começar a trabalhar na corporação em fevereiro, pois ainda precisam fazer um curso de condutor e operador de viatura, que irá ocorrer durante o mês de janeiro. A partir daí, a corporação irá decidir onde os oficiais passarão a atuar em 2017.

Na manhã de quinta-feira, ocorre também a formatura de 159 novos policiais militares na Capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles começam a trabalhar imediatamente e irão reforçar o policiamento em Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana.

Os novos policiais e bombeiros militares fazem parte do primeiro grupo de concursados chamados pela Secretaria de Segurança Pública, referente ao concurso homologado em 2014. Eles foram nomeados pelo governo do Estado após o término dos contratos de PMs temporários, em fevereiro de 2016.

Na época, as vagas venceram e não foram renovadas. Para suprir a demanda, o Piratini decidiu convocar os concursados para fazerem o curso de formação de policial e bombeiro militar.