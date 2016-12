Em menos de duas horas, dois homens são mortos no bairro Rubem Berta

Porto Alegre

A polícia registrou dois homicídios em um intervalo de aproximadamente duas horas, no início da madrugada desta quinta-feira, no bairro Rubem Berta. Dois homens, ainda sem identificação, foram mortos a tiros.



No primeiro caso um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Valdemar Albino de Araújo, por volta da meia-noite e morreu no local.



A segunda ocorrência foi registrada na Rua 26 de Março, por volta da 1h40min. Duas pessoas foram baleadas em frente a um bar. Uma das vítimas morreu no local e a outra foi encaminhada ao hospital em estado crítico.

Segundo testemunho de uma mulher que estaria no estabelecimento, homens utilizando coletes à prova de balas e portando armas longas foram os autores do crime. Os bandidos teriam fugido em dois veículos não identificados.

A polícia ainda investiga a motivação dos crimes. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

