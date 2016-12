Embaixador da Grécia desapareceu no Rio de Janeiro, afirma polícia

Há três dias

O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, 59 anos, desapareceu no Rio de Janeiro há três dias, de acordo com a polícia fluminense. O diplomata, que mora em Brasília, estava de férias e foi visto pela última vez no centro de Nova Iguaçu. As informações são do portal G1.



O desaparecimento de Amridis foi comunicado por sua esposa depois de ela não conseguir contatá-lo. Os dois estavam juntos em um imóvel da família quando ele resolveu sair e não voltou. Amiridis foi cônsul-geral da Grécia no Rio entre 2001 a 2004.

Conforme a Folha de S.Paulo, funcionários do Consulado da Grécia no Rio não dão informações sobre o paradeiro de Amiridis. A Embaixada da Grécia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

*Com informações do portal G1 e da Folha de S.Paulo