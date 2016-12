Homem com deficiência é morto a facadas por encarregado de cuidá-lo em Novo Hamburgo

Violência

Um homem com deficiência intelectual foi assassinado com pelo menos 35 facadas pelo corpo durante a madrugada desta quinta-feira, na Rua dos Carteiros, bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Roberto Francisco Dillemburg foi atacado em casa justamente pelo homem que havia sido encarregado de cuidá-lo desde a noite de quarta. Silmar de Camargo Telles, 21 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar e confessou o crime.



De acordo com o delegado Enizaldo Plentz, que investiga o caso pela Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo, o suspeito alegou que foi ofendido pela vítima e, como estava embriagado, teria perdido o controle e o atacado. A irmã do suspeito, que é cunhada de Roberto, foi quem encontrou Silmar depois do crime, ainda no terreno da casa, chorando.



Além do autor das facadas, o delegado deve indiciar o irmão da vítima por negligência. Ele era o responsável pela guarda do irmão e, na noite de quarta, teria saído para uma festa e deixado Roberto aos cuidados de Silmar. A polícia ainda investiga a possibilidade de que o crime tenha sido ordenado por interesse em uma suposta herança da vítima. Conforme o delegado, no entanto, ainda não há dados concretos que confirmem essa hipótese.