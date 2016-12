Homem é esquartejado na zona norte de Porto Alegre

Violência

Um homem foi esquartejado, no final da noite desta terça-feira, no bairro Passo das Pedras, zona norte de Porto Alegre. A Brigada Militar foi chamada por moradores, que relataram que estava ocorrendo um tiroteio nas imediações da Avenida 10 de Maio. Os disparos foram realizados com armas de grosso calibre. Um veículo foi incendiado na via após o tiroteio. As informações são da Rádio Gaúcha.

Ao chegar ao local do crime, a guarnição policial encontrou o corpo do homem esquartejado dentro de um carrinho de mão. Ao lado do corpo estava um veículo Gol, com registro de roubo. A vítima ainda não foi identificada. A polícia investiga a motivação do crime.



