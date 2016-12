Homem é morto a tiros dentro de bazar na em Porto Alegre 

Lomba do Pinheiro

Um homem foi morto a tiros no começo da noite de sexta-feira no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. As informações são da Rádio Gaúcha.

O crime aconteceu dentro de um bazar nas proximidades da parada 15. Conforme a Brigada Militar (BM), dois homens entraram no estabelecimento e efetuaram os disparos contra vítima. O homem, que não teve a identidade informada, morreu no local.

