Homem morre após ser baleado em assalto a lojas na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre

Zona Norte

Criminosos assaltaram duas lojas, das redes Magazine Luiza e Benoit, por volta das 9h30min desta quinta-feira, na Avenida Assis Brasil, zona norte da Capital. Um homem ainda não identificado foi baleado na cabeça e morreu após ser encaminhado ao Hospital Cristo Redentor. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a polícia, os criminosos invadiram as lojas simultaneamente, renderam os funcionários e roubaram eletrônicos e dinheiro. A vítima é agente da EPTC e foi baleada durante o assalto a Magazine Luiza. Ainda não há confirmação se ele estava fazendo compras no estabelecimento ou se fazia um "bico" como vigilante.

— Aproximadamente dez indivíduos armados entraram na Magazine Luiza e foram fazendo várias substrações. Uma parte da quadrilha ainda assaltou a Benoit ao lado — disse a delegada Vandi Lemos.



Veja o momento do assalto na loja Benoit:

ATENÇÃO: Vídeo mostra imagens de assaltantes atacando lojas Benoit, na Av. Assis Brasil. Também roubaram Magazine Luiza. 10 assaltantes. pic.twitter.com/kbygUVB7c5 — Felipe Daroit (@felipedaroit) 29 de dezembro de 2016

Os bandidos fugiram em dois veículos. A BM foi acionada e iniciou perseguição com troca de tiros. Um carro foi abandonado nas proximidades, mas ninguém foi preso.



O local está isolado para o trabalho da perícia. Imagens de câmeras de segurança serão usadas para identificar os criminosos. No ataque a loja Benoit eles aparecem rendendo os funcionários com armas e sem usar máscaras.

Criminosos assaltam duas lojas na avenida Assis Brasil, trocam tiros com a polícia e fogem. Uma pessoa ferida levada ao Cristo Redentor. pic.twitter.com/SYggcArWFk — Felipe Daroit (@felipedaroit) 29 de dezembro de 2016

Leia as últimas notícias de Polícia

*Rádio Gaúcha