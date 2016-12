Idosa é morta em assalto após descer de ônibus em Pelotas

Latrocínio

Uma idosa de 64 anos foi assassinada em um assalto na noite desta sexta-feira no bairro Lindoia, em Pelotas. Segundo a Polícia Civil, ela havia acabado de descer do ônibus quando foi abordada por dois rapazes armados. Os assaltantes levaram a bolsa e deram um tiro no tórax.



A polícia suspeita de que a mulher tenha resistido ao assalto. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar no hospital. Os autores do latrocínio (roubo com morte) ainda não foram identificados.