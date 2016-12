Jovem de 18 anos é morto a facadas após briga generalizada em Imbé

Litoral Norte

Um jovem morreu na manhã deste domingo, após uma briga generalizada na Barra de Imbé, no limite entre Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte. A Brigada Militar foi chamada por moradores após relatos de que havia uma pancadaria no local envolvendo dezenas de pessoas.



Ao chegar na região, os policiais encontraram Ricardo Campos, 18 anos, caído no meio da rua. De acordo com a BM, ele foi atingido por diversos golpes de faca. Ricardo chegou a ser levado ao Hospital de Tramandaí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Ricardo era morador de Tramandaí e, segundo a polícia, não tinha antecedentes criminais. Um outro jovem, que era amigo de Ricardo, também ficou ferido, com uma facada no rosto.

Já nas primeiras horas da manhã os investigadores da DP de Imbé solucionaram o crime. Um homem de 23 anos, que trabalha como cuidador de carros em frente a um bar na Barra de Imbé, foi preso em flagrante. De acordo com o delegado Antônio Ractz, a briga teria iniciado a partir de um grupo de adolescentes e se espalhou até chegar à entrada de um bar. Os funcionários do estabelecimento acabaram se envolvendo na confusão, que acabou com a morte do jovem.

Na tarde deste domingo, a polícia ainda escuta testemunhas do crime.