Fronteira Oeste

Um jovem foi executado, na noite desta terça-feira, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 22h30min em via pública no bairro João Paulo. As informações são Rádio Gaúcha.

Aires Lopes Júnior, 19 anos, foi atingido por um disparo na cabeça. Ele foi encaminhado para atendimento na Santa Casa de Uruguaiana, mas chegou sem vida. A polícia faz buscas ao autor do crime.

