Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Horizontina, no Noroeste do Estado

Violência

Uma mulher foi assassinada a facadas no começo da manhã desta terça-feira em Horizontina, no Noroeste do Estado. De acordo com a polícia, Rosália Carvalho da Silva, 35 anos, foi atacada pelo ex-companheiro, Darci Berger, 53 anos, por volta das 6h. O crime aconteceu diante da filha, de oito anos.

— Ele desferiu diversos golpes na ex-companheira e, por fim, degolou a vítima — conta o delegado Delvequio Moisés Krombauer, da Delegacia de Polícia de Horizontina.



Pouco tempo depois, Berger foi encontrado enforcado na casa onde morava desde o dia 15 de dezembro. A suspeita da polícia é de que ele tenha cometido suicídio depois de matar a ex-companheira.



De acordo com o delegado, o desentendimento já era conhecido pela polícia desde outubro. No dia 12 daquele mês, o homem havia atacado Rosália com um tiro na mão. Ele acabou preso.



— Era um caso grave, ele foi preso em flagrante e permaneceu preso preventivamente até a metade deste mês. Desde que ele saiu da cadeia, não foram registradas novas ocorrências de ameaças contra a vítima — explica o delegado.



Na manhã desta terça-feira, Darci Berger foi até a casa da ex-sogra, onde Rosália estava morando, e cometeu o assassinato.