PM é morto a golpes de facão ao tentar separar briga em São Gabriel, na Fronteira Oeste

Violência

Um soldado da Brigada Militar de folga foi morto com diversos golpes de facão na manhã deste domingo em São Gabriel, na Fronteira Oeste. Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, estava abastecendo o carro em um posto de combustíveis, próximo da BR-290, segundo informações do comando da BM na região. As informações são da Rádio Gaúcha.

Ao chegar no local, ele foi informado por um frentista que estava ocorrendo uma briga com um filho de um policial da cidade. O soldado tentou separar os agressores, mas foi atacado por vários deles. Segundo a BM, o brigadiano chegou a efetuar um disparo, mas foi atingido por diversos golpes de facão.

Bento foi levado para o Hospital Santa Casa, em São Gabriel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava há 10 anos na Brigada Militar e deixa esposa e uma filha de dois anos de idade.

Um outro homem envolvido na briga ficou ferido e está em atendimento no hospital.

Logo após a ocorrência, a BM prendeu cinco envolvidos no crime. Ele estão prestando depoimento para a Polícia Civil.

Câmeras de segurança do posto estão sendo analisadas para identificar os responsáveis.