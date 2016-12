Polícia acredita que homem morto em bar em Porto Alegre não era alvo dos atiradores

Violência

A investigação inicial da Polícia Civil indica que o homem morto a tiros dentro de um bar em Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira, não era o alvo dos atiradores. O crime ocorreu pouco antes das 2h, na Rua 26 de Março, no bairro Rubem Berta.

Segundo o delegado Amilcar Estanislau de Souza Neto, a vítima estava dentro do bar quando foi surpreendida pelo grupo de cerca de 10 assassinos armados, que chegaram atirando. Eles perseguiam um outro homem, que correu por ruas do bairro e encontrou no bar uma possibilidade de se refugiar. Mesmo dentro do estabelecimento, ele foi baleado junto com a vítima fatal, e levado com vida a um hospital.

A vítima que morreu no bar foi identificada como Claudiomiro Pinheiro, sem identidade confirmada. Ele não tinha antecedentes, segundo o Departamento de Homicídios.

— Pelo que as testemunhas falaram, ele acabou morrendo de graça. O crime se assemelha com ações de facções do tráfico, mas ainda não temos certeza — relatou o delegado.

Os bandidos, que estavam com coletes à prova de balas, fugiram em três carros. Eles portavam pistolas 9 milímetros, revólveres e espingardas calibre 12. Nenhum deles foi identificado até o momento.