Polícia investiga morte de adolescente a facadas em Viamão

Região Metropolitana

A Delegacia de Homicídios de Viamão investiga as circunstâncias em que a adolescente Tayná Andiara Camargo de Campos, 14 anos, foi morta com pelo menos cinco facadas no começo da tarde de sábado em uma casa da Avenida Costa Gama, na Vila Augusta, em Viamão. O principal suspeito do crime, segundo a polícia, é um homem de 55 anos, que vivia há quase um ano como companheiro da adolescente. Ele também foi ferido a golpes de faca e está hospitalizado na cidade.



O crime foi constatado por uma das filhas do homem que, ao chegar na casa, já encontrou a menina sem vida e o pai gravemente ferido. Ele alegou que ambos haviam discutido, resultando na tragédia. Vizinhos afirmam, no entanto, que não ouviram qualquer barulho indicando uma briga.



A polícia ainda espera por laudos periciais para ter certeza sobre o momento em que a adolescente foi morta e se ela também atacou o homem. Não é descartada a hipótese, apesar de considerada remota, de que mais alguma pessoa estivesse na casa. Como as primeiras informações dos peritos no local do crime não foram conclusivas, o homem acabou liberado sem ser autuado em flagrante.