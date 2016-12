Polícia Rodoviária apreende 700kg de maconha dentro de carro em Arroio Grande 

Combate ao tráfico

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 700kg de maconha dentro de um carro por volta das 3h30 desta segunda-feira, na BR-116, em Arroio Grande, no sul do Estado. A suspeita dos policiais é de que a droga tinha como destino o Uruguai.

Segundo a PRF, a droga era transportada em um GM Cobalt clonado — que não obedeceu a ordem de parada no posto policial. Após cinco minutos em fuga, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. Ele trafegava no sentido Pelotas/Jaguarão. Policiais acreditam que o homem pulou do carro em movimento e fugiu.

Um segundo veículo, um Citroen C3, também foi apreendido e o motorista conseguiu fugir. O carro era usado como batedor — seguia à frente para informar sobre a presença da polícia.

Buscas são realizadas na região, com o apoio da Brigada Militar. Os policiais contabilizaram 765 tabletes de maconha, que ocupavam todo o espaço interno do Cobalt, até o teto.