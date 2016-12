Policial é baleado ao reagir a roubo de veículo em São Leopoldo 

Vale do Sinos

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de roubo de veículo no centro de São Leopoldo, no final da noite de segunda-feira. Segundo a Brigada Militar, o soldado reagiu no momento em que três bandidos o abordaram. As informações são da Rádio Gaúcha.

Foi na troca de tiros com os assaltantes que o policial foi atingido em um dos punhos. Ele foi levado sem risco de vida ao Hospital Centenário. Outros disparos atingiram o veículo que ele estava. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Após isso, foi repassado o alerta da fuga do trio no Vale do Sinos. Na RS-240, em Portão, os bandidos foram avistados. Uma viatura da Brigada tentou aproximação, mas foi recebida a tiros de armas longas.

O trio abandonou o veículo e fugiu em um matagal e não foi mais localizado. A polícia monitora hospitais da região, por acreditar que um deles tenha sido baleado no peito.