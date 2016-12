Preso envolvido em morte de segurança na zona sul da Capital

Violência

Está preso um dos envolvidos na morte do segurança Alexsander Rocha dos Santos, 33 anos. O crime ocorreu na tarde de 27 de dezembro, na Avenida Icaraí, zona sul de Porto Alegre.

De acordo com a delegada Elisa Ferreira de Souza, titular da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), André Lima Velasco confessou que era o motorista do carro usado pelo matador. O autor dos disparos é procurado pela polícia. A delegada acredita que o assassinato é o resultante de uma desavença por causa de tráfico de drogas. A vítima tem antecedentes policiais por esse tipo de crime.

O segurança voltava para casa, após comprar refrigerante em um posto de combustíveis, quando foi abordado por um homem que desceu de um Gol branco. Santos foi alvejado por vários tiros. Os bandido fugiram, abandonando o carro nas imediações.

Dois dias depois, a dupla, acompanhada de outros criminosos, foi até a Vila Resvalo, no bairro Cristal, com objetivo de matar um familiar do segurança.

_ Seriam 10 homens armados. Fomos avisados; Nossa equipe foi até lá, e três foram detidos. Dois eram adolescentes, mas o adulto acabou preso em flagrante com 25 buchas de cocaína e admitiu participação no homicídio _ afirma a delegada.