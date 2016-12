Presos teriam ateado fogo em presídio de Getúlio Vargas para conseguir prisão domiciliar 

Caos prisional

As primeiras investigações da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) apontam que os presos que colocaram fogo em colchões do presídio de Getúlio Vargas tinham a intenção de danificar a cela para conseguir a prisão domiciliar. No entanto, por medida cautelar, os 17 detentos do semiaberto que utilizavam o espaço acabaram regredindo para o regime fechado pelo menos até ser concluída a reforma da cela. Eles foram transferidos para casas prisionais de Sarandi, Erechim e Palmeira das Missões e perderam temporariamente todos os benefícios.

— A medida cautelar é de 60 dias, mas eles devem voltar antes aqui para o presídio. Estamos investigando e quem for apontado como autor do incêndio vai permanecer no fechado — disse a diretora do Presídio Estadual de Getúlio Vargas, Cláudia Richetti.

A diretora afirma que o incêndio foi um fato isolado e que não tem relação com a greve dos agentes penitenciários, que causou transtornos em cidades como Bagé, Pelotas e Charqueadas.

— Todos estavam trabalhando normalmente — afirmou.

O incêndio começou pouco depois das 7h de quarta-feira no alojamento do semiaberto. Dos 17 detentos, 10 tinham saído para trabalhar quando o fogo começou. A fumaça percorreu 50 metros e chegou na galeria do regime fechado, onde estavam 102 detentos. Quatro morreram por inalação de fumaça e outros 14 foram encaminhados para atendimento em hospitais da região. Quatro seguem internados na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, mas não correm risco.

Um dos presos que ajudou a socorrer os detentos relatou o momento de pânico na casa prisional. Nas duas extremidades do corredor em formato de L ficam a cela incendiada e a galeria do regime fechado.

— A gente ouviu eles (presos do semiaberto) pedindo ajuda, gritando que tinha fogo. Em dois minutos a fumaça chegou até aqui. Não dava pra ver mais nada. Fui abrindo a porta que dá para o pátio e tirando quem já tava passando mal — conta.

Alguns já estavam desmaiados.

— A gente colocava um pano molhado no rosto e entrava de novo. Não pensava em nada. Só em salvar — concluiu o preso que não será identificado por solicitação da direção do presídio.

A casa prisional não tem Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e está superlotada. Com capacidade para 56 detentos, abrigava até quarta-feira 119. Com exceção da cela incendiada, a penitenciária está sendo utilizada normalmente nesta quinta-feira.

Os quatro morreram por inalação de fumaça:



Amauri de Camargo, Eduardo Santos, Everti de Ribeiro e Taylor Telles morreram durante o incêndio