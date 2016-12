Quatro pessoas são assassinadas durante a tarde de terça-feira na Região Metropolitana

Violência

Quatro homens, entre 21 e 37 anos, foram assassinados na tarde desta terça-feira em cidades da região metropolitana de Porto Alegre.



O primeiro crime aconteceu por volta de 13h30min, no bairro Matias Velho, em Canoas. Um jovem de 21 anos que não teve a identidade revelada pela polícia foi morto com vários disparos.



Ele chegou a ser socorrido até o Hospital de Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda precisa ser investigada, mas o assassinato ocorreu perto de um ponto de tráfico de drogas.



Quatro horas mais tarde, às 17h30min, um jovem foi jogado de um carro e assassinado a tiros em Viamão. O caso aconteceu no Beco do Soares, no bairro Augusta. Uma pessoa que viu o crime ligou para o 190.



Segundo a testemunha, os ocupantes de um carro prata largaram o corpo do jovem já ferido no chão e o mataram com tiros na cabeça e no tórax. A Brigada Militar acredita que a vítima tenha entre 18 e 25 anos.



Meia hora depois, um duplo homicídio foi registrado em Gravataí. Fábio Luiz Machado Fernandes, de 37 anos, e Adriano de Mattos dos Santos, 29, foram mortos no bairro Costa do Ipiranga.



De acordo com a Brigada Militar, os suspeitos fizeram os disparos de uma motocicleta e fugiram. Segundo a polícia, as vítimas tinham antecedentes por tráfico de drogas e roubo.